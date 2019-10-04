صحيفة: دبلوماسيان أمريكيان صاغا بيانًا يلزم أوكرانيا بالتحقيق مع خصوم ترامب

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز اليوم الخميس أن دبلوماسيين أمريكيين صاغا بيانًا في شهر أغسطس/ آب الماضي، للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كان من شأنه أن يلزم بلاده بالتحقيق مع خصوم الرئيس دونالد ترامب السياسيين.

ونسبت الصحيفة، إلى ثلاثة أشخاص اطلعوا على مسودة البيان قولهم إن البيان صاغه السفير الأمريكي لدى الاتحاد الأوروبي جوردون سوندلاند والمبعوث الأمريكي الخاص إلى أوكرانيا كورت فولكر.

وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، نفى قبل أيام، فتح بلاده تحقيقًا بناءً على أوامر من دول أخرى.

وقال زيلينسكي في تصريح صحفي: ”لا أحد يستطيع أن يعطينا أوامر، نحن دولة مستقلة، نحن منفتحون على التحقيق، لكن الأمر لا يتعلق بي، سلطات إنفاذ القانون لدينا على استعداد للتحقيق في أي انتهاكات“.