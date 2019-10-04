حزب ”الشعب“ المحافظ يفوز بالانتخابات البرلمانية في النمسا

فاز حزب الشعب المحافظ في النمسا بالانتخابات البرلمانية، بعدما نال 37.5% من أصوات الناخبين، وفقا للنتائج النهائية التي أعلنتها وزارة الداخلية الخميس.

وحقق الحزب، بقيادة المستشار النمساوي السابق سيباستيان كورس، زيادة قدرها 6 نقاط مئوية في الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت يوم الأحد الماضي، مقارنة بانتخابات 2017 السابقة، ويمتلك حاليًا 71 نائبًا بالبرلمان.

وحل في المرتبة الثانية بعد حزب الشعب، الحزب الديمقراطي الاجتماعي بنسبة 21.2%، وهو بذلك تراجع 5.7 نقطة مئوية مقارنة بانتخابات 2017.

بعد ذلك جاء حزب الحرية اليميني المتطرف بنسبة 16.2%، وهو كذلك تراجع 9.8 نقطة مئوية مقارنة بـ2017، يليه حزب الخضر الذي زاد 10.1 نقطة مئوية بحصوله على 13.9% من الأصوات.

وجاء بعد ذلك حزب النمسا الجديدة والمنتدى الليبرالي بنسبة 8.1%، بزيادة 2.8 نقطة مئوية مقارنة بالعام 2017.

وفي أعقاب الفوز، يعتزم كورتس إجراء مباحثات استكشافية مع جميع الأحزاب قبل أن يتخذ قرارا بدعوة أي حزب لمفاوضات فعلية لتشكيل ائتلاف حكومي.