تركيا منزعجة من ”تلكؤ“ أمريكا بشأن ”المنطقة الآمنة“ في سوريا

قالت وزارة الدفاع التركية إن الوزير خلوصي أكار أبلغ نظيره الأمريكي مارك إسبر هاتفيًا، اليوم الخميس، بأن أنقرة مصممة على إنهاء العمل مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بإقامة ”المنطقة الآمنة“ في شمال شرق سوريا، إذا تلكأت واشنطن في هذا الأمر.

وتابعت الوزارة، في بيان، أن أكار أبلغ وزير الدفاع الأمريكي بأن تركيا تسعى لإقامة ”منطقة آمنة“ بعمق نحو 30 كيلومترًا في الأراضي السورية إلى الشرق من نهر الفرات، ودعا الولايات المتحدة لوقف دعمها تمامًا لوحدات حماية الشعب الكردية.

وفي 7 أغسطس/آب الماضي، توصلت أنقرة وواشنطن لاتفاق يقضي بإنشاء ”مركز عمليات مشتركة“ في تركيا، لتنسيق وإدارة إنشاء المنطقة الآمنة.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، عن العملية التركية المرتقبة بشرق الفرات: ”لم يعد بمقدورنا الانتظار ولو ليوم واحد، وليس لدينا خيار سوى الاستمرار في طريقنا“.