”الليكود“ الإسرائيلي: نتنياهو يبحث إجراء تصويت مبكر على زعامة الحزب‎

قال متحدث باسم حزب الليكود، اليوم الخميس، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يبحث إجراء انتخابات مبكرة لزعامة الحزب، في تطور جديد بالمشهد السياسي، وذلك بعد إجراء انتخابات عامة مرتين هذا العام دون نتيجة حاسمة.

ومن شأن التصويت على زعامة الحزب أن يمنح نتنياهو فرصة للفوز بتفويض جديد من حزبه بعد إخفاقه في تأمين أغلبية برلمانية في انتخابات عامة جرت في أبريل/ نيسان، وأخرى جرت الشهر الماضي، مما أضعف موقفه السياسي.

وذكر المتحدث باسم الحزب في بيان أن نتنياهو يبحث تلك الفكرة ”للقضاء على أي توهم بوجود تمرد داخل الليكود“ ضده، وإقناع أي منافسين سياسيين يشكون في ذلك بالانضمام له في حكومة وحدة وطنية.

ورأى معلقون سياسيون أن من شأن فوز نتنياهو في تصويت جديد على زعامة الحزب أن يحبط احتمال قيام الرئيس الإسرائيلي، الذي كلف نتنياهو الأسبوع الماضي بتشكيل حكومة، باختيار عضو آخر في الليكود حال إخفاق رئيس الوزراء.

وكشف موقع ”معاريف“ الإخباري على الإنترنت أن اللجنة المركزية لليكود سوف تجتمع الخميس المقبل؛ لتحديد موعد لانتخابات الحزب.

ونقل الموقع عن نتنياهو قوله خلال اجتماع مع نواب الليكود: ”إجراء انتخابات مبكرة… سيوحد الحزب حول قيادتي“.

وكتب جدعون ساعر، وهو وزير سابق ومنافس محتمل لنتنياهو في الليكود، على تويتر قائلًا: ”أنا مستعد“ بعد طرح فكرة التصويت على زعامة الحزب. لكن أعضاء بارزين آخرين في الحزب عبروا بوضوح عن ولائهم لنتنياهو، وهو أطول زعيم بقاءً بالسلطة في إسرائيل.

ودعا نتنياهو لتقاسم السلطة مع أقوى منافسيه السياسيين وهو حزب أزرق أبيض المنتمي للوسط، والذي يتزعمه الجنرال السابق بيني غانتس الذي خرج من انتخابات 17 سبتمبر/ أيلول دون أغلبية حاكمة في البرلمان أيضًا.

وقال غانتس إن حزبه لن يتحالف مع الليكود في وجود نتنياهو على رأسه، وتعلل باتهامات فساد وشيكة يواجهها رئيس الوزراء الذي نفى ارتكاب أي مخالفة.