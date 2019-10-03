ترامب: وفد صيني سيأتي إلى أمريكا الأسبوع القادم لمحادثات تجارية

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن وفدًا من الصين سيأتي إلى الولايات المتحدة الأسبوع القادم؛ لإجراء المزيد من محادثات التجارة.

وقال الرئيس الأمريكي قبل أن يغادر واشنطن في رحلة إلى فلوريدا: ”وفد من الصين قادم الأسبوع المقبل. سنعقد اجتماعًا معهم. سنرى ماذا سيحدث. لكننا نعمل بشكل جيد جدًا“.

وأبقى ترامب على لهجته المتشددة بشأن الحرب التجارية مع العملاق الاقتصادي الآسيوي، قائلًا: إنه إذا لم تفعل الصين ما تريده الولايات المتحدة، عندئذ فإن واشنطن لديها الكثير من الخيارات الأخرى.

وأوضح قائلًا: ”لدي الكثير من الخيارات بشأن الصين. لكن إذا لم يفعلوا ما نريده، فإن لدينا قوة هائلة“.