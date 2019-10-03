ترامب يستأنف المحادثات مع كوريا الشمالية رغم تجربتها الصاروخية الجديدة

المصدر: ا ف ب

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة ما زالت ملتزمة باستئناف المحادثات النووية مع كوريا الشمالية، على الرغم من آخر تجربة صاروخية أجرتها بيونغ يانغ.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض إنهم“يريدون التحدث وسنتحدث إليهم“.

وأعلنت كوريا الشمالية، اليوم الخميس، أنها نجحت في اختبار ”نوع جديد“ من الصواريخ الباليستية التي تطلقها الغواصات، وذلك قبل أيام فقط من الموعد المقرر لاستئناف المحادثات المتوقفة مع واشنطن في السويد.

وفي السياق نفسه قال مصدر مطلع اليوم الخميس، إن وفدًا من كوريا الشمالية برئاسة كبير المفاوضين النوويين كيم ميونج جيل وصل إلى ستوكهولم في السويد؛ لإجراء محادثات عن نزع السلاح النووي مع الولايات المتحدة.

وقال كيم في تصريحات لوكالة يونهاب للأنباء في مطار بكين إنه سيتوجه للسويد برفقة مسؤولين آخرين.

وقال كيم للصحفيين في بكين ”نحن متوجهون لإجراء مفاوضات بين جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والولايات المتحدة على مستوى فرق العمل“.

وتابع ”ظهرت إشارة جديدة من الجانب الأمريكي، لذا فإننا ذاهبون ولدينا توقعات كبيرة وتفاؤل بشأن النتائج“.