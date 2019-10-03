برلمان إيران يفرض قيودًا على سفر النواب للخارج

كشف عضو رئاسة البرلمان الإيراني، أكبر رنجبر زاده، اليوم الخميس، عن قرار للبرلمان يفضي إلى فرض قيود على سفر نواب البرلمان إلى الخارج، وخفض درجات رحلات الطيران الخاصة بهم إلى درجة الاقتصادي.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية، عن رنجبر زاده قوله عقب جلسة البرلمان، اليوم: ”لقد اتُخذ قرار في جلسة اليوم بأن تكون الزيارات الخارجية لنواب البرلمان وفق الحد الأدنى، فيما تقرر أن تكون الرحلات على درجة الاقتصادي (إكونومي)“.

وأضاف البرلماني الإيراني: ”لن يتم حجز تذاكر طيران على الدرجة الفاخرة (بيزنس) للنواب في رحلاتهم للخارج مرة أخرى، فيما كلفني البرلمان بمراقبة رحلات النواب وتقديم تقرير لرئاسة البرلمان حول أي مخالفات من النواب“، وفق ما ذكرت وكالة ”خبر أونلاين“ المحلية.

واعتبر رنجبر زاده أن هذا القرار يأتي في إطار خفض تكاليف البرلمان، ”على أن تكون الزيارات الخارجية فقط للمشاركة في المحافل التي يشارك فيها البرلمان وفقًا للضرورة القصوى“.