الحرس الثوري الإيراني يعلن إحباط محاولة لاغتيال قاسم سليماني

أعلن رئيس جهاز الاستخبارات في الحرس الثوري الإيراني، حسين طائب، اليوم الخميس، عن إحباط محاولة لاغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الجنرال قاسم سليماني، كان من المقرر تنفيذها في أيلول/سبتمبر الماضي.

ونقلت وكالة أنباء ”تسنيم“ المقربة من الحرس الثوري عن حسين طائب قوله: ”لقد تمكن جهاز الاستخبارات في الحرس الثوري من إفشال مخطط لمخابرات عربية (لم يسمها) لاغتيال قائد قوة القدس الجنرال قاسم سليماني وتم إلقاء القبض على فريق الاغتيال“.

وأشار طائب وهو رجل دين متشدد إلى أنه ”كان هناك العديد من الخطط والمحاولات لاغتيال قاسم سليماني في السنوات الماضية“.

وأضاف: ”المجموعة الإرهابية التي كانت ستنفذ المخطط الأخير استأجرت بيتًا بالتعاون مع شخص محلي (إيراني) بالقرب من حسينية لوالد قاسم سليماني الذي توفى أواخر عام 2017، بمحافظة كرمان، وقامت بتركيب ما بين 350 إلى 500 كيلو غرام من المتفجرات داخل الحسينية من خلال نفق لتفجيرها أثناء مشاركة قاسم سليماني في مجلس عزاء بمناسبة يوم التاسع والعاشر من محرم“.

وأوضح أن ”فريق الاغتيال مكون من ثلاثة أشخاص(لم يكشف عن جنسياتهم) وأنهم اعترفوا بعد القبض عليهم بالتخطيط لاغتيال سليماني“.