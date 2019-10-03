سيناريو كارثي.. ماذا سيحصل للأرض في حال وقوع حرب نووية بين الهند وباكستان؟

المصدر: ا ف ب

تخيلت مجلة علمية أمريكية، سيناريو كارثيًا يبدأ بهجوم عام 2025 على البرلمان الهندي، ما يؤدي إلى مقتل غالبية أعضائه، لترد الهند بإرسال دباباتها إلى القسم الخاضع لسيطرة باكستان في كشمير.

وبعدما تخوفت باكستان من اجتياح لكامل أراضيها، أمرت بقصف القوات الهندية بعدة قنابل نووية ”تكتيكية“، لتندلع عندها أسوأ حرب يمكن أن تصيب البشرية، فيقتل على الفور نحو 100 مليون شخص، كما سيدفع الدخان الأسود المتصاعد من القنابل النووية إلى انخفاض كارثي في حرارة الجو.

وقام عدد من العلماء بتخيل هذه الأحداث الكارثية في دراسة أعدوها ونشرت في مجلة ”ساينس ادفانسز“ في الولايات المتحدة، بالتزامن مع تصاعد حدة التوتر بين البلدين بسبب النزاع في كشمير.

وتملك كل من الهند وباكستان حاليًا نحو 150 رأسًا نووية، من المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى أكثر من 200 بحلول العام 2025.

وقال البروفسور آلان بروك أستاذ العلوم البيئية في جامعة راتغرز في الولايات المتحدة وأحد معدي هذه الدراسة: ”لسوء الحظ الاحتمال وارد، لأن الهند وباكستان تتنازعان ”كشمير“ ويسقط شهريًا ضحايا على الحدود بين البلدين“.

ويقول العلماء في دراستهم إن عدد القتلى قد يرتفع إلى 125 مليون شخص في حال استخدام قنابل بزنة 100 طن (ست مرات أكبر من قنبلة هيروشيما) .

وقتل خلال الحرب العالمية الثانية ما بين 75 و80 مليون شخص من عسكريين ومدنيين.

وتوضح الدراسة أن ما بين 16 و36 طنًا من السخام سترتفع في الغلاف الجوي نتيجة الانفجارات.

وستمتص هذه الكمية الكبيرة من السخام أشعة الشمس وستسخن الهواء، ما سيؤدي إلى ارتفاع الدخان إلى الطبقات العليا من الغلاف الجوي، الأمر الذي سيخفض قوة نور الشمس الذي يصل إلى الأرض بما بين 20 و35 %.

أما انخفاض الحرارة على سطح الأرض فسيكون ما بين 2 و5 درجات، وستتراجع نسبة هطول الأمطار بما بين 15 و30 %.

وأبرز نتائج هذه الكارثة ستكون نقصًا كبيرًا في المواد الغذائية طيلة سنوات وحتى إلى عقد على كامل مناطق الكرة الأرضية.

وتابع الان روبوك: ”آمل أن يقتنع الناس بعد هذه الدراسة أنه لا يجوز على الإطلاق استخدام الأسلحة النووية، إنها أسلحة إبادة جماعية“.

وخلص إلى القول: ”بلدان بحوزتهما عدد محدود من الأسلحة النووية على جانب آخر من الكرة الأرضية يهددان العالم أجمع، لا يمكن تجاهل ذلك“.