كوريا الشمالية تؤكد اختبارها صاروخًا جديدًا أطلق من غواصة

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية، يوم الخميس، أن كوريا الشمالية اختبرت بنجاح نوعًا جديدًا من الصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات.

وبحسب الوكالة، نفذت التجربة صباح يوم الأربعاء.

وقالت إن الزعيم الكوري الشمالي ”كيم جونغ أون بعث بتهانيه الحارة لمن نفذوا عملية الإطلاق الناجحة لذلك النوع الجديد من الصواريخ الباليستية، والذي يسمى بوكجوكسونغ-3“.

وأشارت إلى أن كيم جونغ لم يشهد الإطلاق.

وكان جيش كوريا الجنوبية، قال في وقت سابق إنه رصد إطلاق صاروخ حلّق لمسافة 450 كيلومترًا ووصل لارتفاع 910 كيلومترات.

ورجح الجيش أن يكون الصاروخ من طراز ”بوكوكسونغ“ مثل الصواريخ الباليستية التي سبق أن أطلقتها بيونغ يانغ من غواصات، وهو صاروخ خاضع للتطوير.

ورجح محللون أن تكون كوريا الشمالية تسعى للتذكير بقدرات أسلحتها قبل المحادثات مع واشنطن.