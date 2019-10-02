توجه إسرائيلي لفرض الطوارئ في مناطق عرب الداخل المحتل

قال وزير الأمن الداخلي غلعاد أردان، اليوم الأربعاء، إنه يجب إعلان حالة الطوارئ بسبب ”أعمال العنف والقتل في المجتمع العربي“.

ونقلت قناة ”مكان“ العبرية عن الوزير قوله إنه سيعقد غدًا الخميس، جلسة خاصة مع قيادة الشرطة لبحث هذه الآفة، على حد وصفه.

وذكرت القناة أن ثمة خطوات فورية مقترحة في إسرائيل لمواجهة عمليات القتل المتصاعدة بين العرب، من بينها نشر المزيد من قوات الاحتلال في المدن والقرى العربية.

وأشارت إلى أن الوزير أردان سيعقد اجتماعًا مع أعضاء ”القائمة العربية المشتركة“، ممثلة العرب في الكنيست الإسرائيلي، الأسبوع المقبل.

وأعلنت لجنة المتابعة العربية العليا عن إضراب عام غدًا في جميع المرافق بالمدن والقرى العربية بما فيها جهاز التعليم، احتجاجًا على تفاقم العنف.

جاء ذلك في ختام الاجتماع الطارئ الذي عقدته اللجنة في مجد الكروم، غداة جريمة القتل المزدوجة التي ارتكبت في القرية، وراح ضحيتها الشقيقان أحمد وخليل مناع.

ودعا رئيس مجلس الكروم المحلي سليم صليبي، الحكومة والشرطة إلى وضع خطة عملية لجمع الأسلحة غير المرخصة من المجتمع العربي.