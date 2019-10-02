العراق يستدعي سفير إيران بسبب تهديده باستهداف القوات الأمريكية‎

استدعت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأربعاء، السفير الإيراني في بغداد إيرج مسجدي، بسبب تهديدات أطلقها باستهداف القوات الأمريكية في العراق في حال تعرضت إيران لأي هجوم.

وذكر بيان للخارجية العراقية أن“وكيل الوزارة عبدالكريم هاشم مصطفى استدعى السفير الإيراني وأبلغه الرفض المطلق لتصريحات حول استهداف قوات التحالف الدولي العاملة في العراق، والتي تعمل بطلب من الحكومة العراقية، وبالتنسيق معها، وتقوم بمهمة التدريب وتقديم الاستشارات للقوات العراقية“.

وأكد هاشم مصطفى أن”العراق لن يسمح بأن يكون ساحة صراعات دولية، أو أن يكون ممرًا أو مقرًا لأي اعتداء يضر دول الجوار أو أصدقاء العراق من دول الإقليم والعالم“.

وأعرب المسؤول العراقي عن رفض وزارة الخارجية الاعتداء على الدبلوماسيين اللذين كانا في مهمة رسمية في قنصلية العراق في مدينة مشهد، شرق إيران.

كما طالب في الوقت نفسه السلطات الأمنية الإيرانية بكشف ملابسات الحادثة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من تكرار حوادث الاعتداء على المواطنين العراقيين.

وكان السفير الإيراني إيرج مسجدي، وهو مستشار سابق لقائد فيلق القدس الذي يقوده قاسم سليماني، تعهد بتحويل العراق إلى ساحة حرب ضد القوات الأمريكية في حال تعرضت إيران لأي هجوم، وهو ما أثار جدلًا واسعًا.