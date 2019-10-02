مساعدة وزير الخزانة الأمريكي المكلّفة بالعقوبات تغادر منصبها

المصدر: أ ف ب

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الأربعاء، أنّ مساعدة الوزير المكلفة بالعقوبات المالية سيغال ماندلكيرغادرت إدارة الرئيس دونالد ترامب، لتعود إلى القطاع الخاص.

وعيّنت المحامية ماندلكير في حزيران/يونيو 2017 لهندسة العقوبات الاقتصادية القاسية التي تشكّل إحدى الأدوات الرئيسية في سياسة إدارة ترامب الخارجية، وخصوصًا إزاء إيران.

وكتب وزير الخزانة ستيفن منوتشن، الأربعاء: ”بفضل قيادة سيغال الراسخة ونظرتها الاستراتيجية لمكتب الإرهاب والاستخبارات المالية، اضطلعت وزارة الخزانة بدور مركزي بشكل متزايد في مسائل الأمن القومي“.

وأضاف أنّ ماندلكير ”نشطت بصورة شاقة لكي نستخدم أدواتنا الاقتصادية النافذة، ويكون لها أثر من أجل عالم أكثر أمنًا“.

وتابع أنّ مساعدته أبلغته منذ الصيف ”بالرغبة في العودة إلى القطاع الخاص“. وسيتولى في الوقت الحالي نائب وزير الخزانة، جاستن موزينيتش، المنصب.