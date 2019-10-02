ترامب يتهم رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب بـ“التزوير“

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي، آدم شيف، للاستقالة من منصبه، واتهمه بالتزوير.

وقال ترامب، في تغريدة عبر حسابه على تويتر: ”يجب على عضو الكونغرس آدم شيف أن يستقيل بسبب قيامه بجريمة تزوير نسخة من محادثتي مع رئيس أوكرانيا (التي كانت مثالية) وتقديمها للكونغرس“.

وكان شيف قد قال في مؤتمر صحفي، الأربعاء، إن أي تدخل في عمل الكونغرس سيعد دليلًا على عرقلة سير التحقيقات التي يجريها المجلس بشأن عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وحذر شيف وزير الخارجية مايك بومبيو من منع أي مسؤول من الإدلاء بشهادته أمام لجان الكونغرس في إطار ذلك التحقيق، حسب وكالة أنباء أسوشيتد برس.

وقال: ”نحن قلقون للغاية حول جهود الوزير بومبيو، حيث يحتمل أن يتدخل لعرقلة الشهود، الذين تعد شهادتهم مطلوبة أمام لجنتنا“.

وأضاف: ”نريد أن نوضح أن أي جهد من جانب الوزير بومبيو أو الرئيس ترامب أو أي شخص آخر للتدخل في قدرة الكونغرس على استدعاء أي شخص للشهادة سيتم اعتباره عرقلة لمهام الكونغرس القانونية“.

وحسب وسائل إعلام أمريكية، فإن اتهامات عرقلة عمل الكونغرس تعد من ضمن الأسباب التي تستوجب عزل الرئيس بموجب الدستور الأمريكي.

والأسبوع الماضي، بدأ مجلس النواب الأمريكي تحقيقًا رسميًا بهدف مساءلة ترامب، في أعقاب تقارير قالت إنه شجع خلال مكالمة هاتفية زعيم دولة أجنبية على إجراء تحقيق قد يضر بأحد خصومه السياسيين.

وكشف البيت الأبيض فحوى المكالمة الهاتفية التي دارت بين ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وتهدد بعزل ”ترامب“ من منصبه.

وجرت المكالمة بتاريخ 25 يوليو/ تموز الماضي، وأجراها ”ترامب“ لتهنئة نظيره الأوكراني بفوزه بالانتخابات الرئاسية.

ويلقى التحقيق في عزل ترامب دعمًا كبيرًا من الديمقراطيين في مجلس النواب، لكن من غير المرجح أن يتم تمريره في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري.