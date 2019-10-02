الجيش الأمريكي يختبر بنجاح صاروخًا جديدًا عابرًا للقارات‎

المصدر: إ ف ب

أعلن الجيش الأمريكي، اليوم الأربعاء، أنه اختبر بنجاح صاروخًا بالستيًا عابرًا للقارات يحمل اسم ”مينيتمان 3“ بعد إطلاقه من قاعدة فاندينبيرغ في كاليفورنيا.

وقطع الصاروخ 6750 كلم قبل أن يهوي في منطقة كواجالان في جزر مارشال بالمحيط الهادىء، بحسب سلاح الجو.

وجاء في بيان لقيادة سلاح الجو الأمريكي المكلفة بقوة الردع ”أظهر الاختبار أن قوة الردع النووية للولايات المتحدة متينة ومرنة وجاهزة ومتكيفة جيدًا للتصدي لتهديدات القرن الحادي والعشرين وطمأنة حلفائنا“.

وأوضح الجيش الأمريكي، أن هذا الاختبار ”ليس ردًا أو رد فعل على الأحداث العالمية أو التوترات الإقليمية“.

وكانت كوريا الشمالية أطلقت الأربعاء، ما يبدو أنه صاروخ بالستي بحر-أرض، بحسب قيادة الجيش الكوري الجنوبي، وذلك غداة الإعلان عن تنظيم مباحثات عمل حول الملف النووي بين واشنطن وبيونغ يانغ السبت القادم.

يذكر أن الولايات المتحدة أنفقت سنوات ومليارات الدولارات لتطوير تكنولوجيات تتصدى لصاروخ بالستي يتجه نحو أراضيها.