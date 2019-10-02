بوتين: لا أمانع من نشر محادثاتي مع ترامب

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، عن استعداده نشر أي محادثة تجمعه بنظيره الأمريكي دونالد ترامب.

ونقل موقع ”روسيا اليوم“ عن بوتين قوله: ”لا أمانع من نشر أي محادثات مع ترامب.. حياتي العملية لم تكن دائمًا على هذا النحو في منصب الرئيس، علمتني حياتي السابقة أثناء العمل بالاستخبارات، أن أي محادثة لي يمكن أن يتم نشرها مستقبلًا“.

وتأتي تصريحات بوتين بعد أن فتح مجلس النواب الأمريكي، قبل أيام، تحقيقًا في تفاصيل المكالمة الهاتفية التي جمعت الرئيس الأمريكي بنظيره الأوكراني، التي طالب فيها ترامب، حسبما ورد في تفريغ المكالمة، بإعادة فتح التحقيق مع نجل نائب الرئيس السابق جو بايدن والمرشح المحتمل في انتخابات الرئاسة المقبلة.

ويتهم مجلس النواب الأمريكي، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون ترامب بالتماس مساعدة أجنبية لتشويه سمعة منافسه المرتقب جو بايدن.