جونسون محذرًا: الخروج ”دون اتفاق“ سيكون بديل الخطة الأوروبية

حذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، يوم الأربعاء، من أن ”خروجًا دون اتفاق“ من الاتحاد الأوروبي سيكون البديل الوحيد للخطة التي يعتزم تقديمها للأوروبيين خلال اليوم، مؤكدًا أن المملكة المتحدة ”جاهزة“ لذلك.

وقال في كلمته أمام مؤتمر حزب المحافظين في مانشستر، ”لا ينبغي أن يكون لدينا أي شك في أن البديل (للخطة) هو خروج دون اتفاق. وهذه ليست النتيجة التي نريدها، ليست النتيجة التي نسعى لها. لكن دعوني أقول لكم إنها نتيجة نحن جاهزون لها“.