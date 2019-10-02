جونسون محذرًا: الخروج ”دون اتفاق“ سيكون بديل الخطة الأوروبية

حذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، يوم الأربعاء، من أن ”خروجًا دون اتفاق“ من الاتحاد الأوروبي سيكون البديل الوحيد للخطة التي يعتزم تقديمها للأوروبيين خلال اليوم، مؤكدًا أن المملكة المتحدة ”جاهزة“ لذلك.
وقال في كلمته أمام مؤتمر حزب المحافظين في مانشستر، ”لا ينبغي أن يكون لدينا أي شك في أن البديل (للخطة) هو خروج دون اتفاق. وهذه ليست النتيجة التي نريدها، ليست النتيجة التي نسعى لها. لكن دعوني أقول لكم إنها نتيجة نحن جاهزون لها“.
وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يوم الأربعاء، أن اتفاق بريكست الذي سيقدمه اليوم للاتحاد الأوروبي، هو ”تنازل من جانب المملكة المتحدة“ داعيًا الاتحاد الأوروبي ”لتقديم تنازل بدوره“.
وأكد في كلمته أمام مؤتمر حزب المحافظين في مانشستر، أن مقترحاته لا تتضمن نقاط تفتيش على الحدود الإيرلندية، وهي إحدى النقاط الشائكة في المفاوضات مع بروكسل.
وأكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، يوم الأربعاء، أن بريطانيا ستخرج من الاتحاد الأوروبي في الموعد المقرر في 31 تشرين الأول/أكتوبر الحالي ”بغض النظر عما سيحدث“ مع أو دون اتفاق.
وأعلن جونسون في خطاب أمام مؤتمر حزب المحافظين في مانشستر، ”ما يريده العالم بأسره هو الانتهاء من هذه الموضوع، والمضي قدمًا. لذلك سنخرج من الاتحاد الأوروبي في 31 تشرين الأول/أكتوبر بغض النظر عما سيحدث“.