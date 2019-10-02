”الشبح“ الأمريكية F-35 الجديدة تفشل أمام رادار ألماني

يفتخر سلاح الجو الأمريكي بالمقاتلة الشبح F-35، التي وصلت كلفتها المالية إلى 100 مليون دولار، لقدرتها على التسلل عبر نطاق الرادارات دون أن ترصدها، ومع ذلك فشلت في التخفي من رادار ألماني الصنع قد تمكن من رصدها.

وتمكنت شركة ألمانية متخصصة في صناعة الرادارات من رصد طائرتين شبح F-35، باستخدام رادار تجريبي مخفي في مزرعة خيول، حسب ما جاء في صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وقالت الصحيفة، إن ”الرادار الجديد المسمى TwInvis، تمكن من تتبع طائرتي F-35 لحوالي 100 ميل باستخدام أجهزة استشعار ومعالجات تجريبية، واستخدمت الشركة نظام الرادار السلبي الجديد، الذي يعتمد على تحليل تردد الاتصالات المدنية، مثل البث الإذاعي والتلفزيوني وأبراج الهواتف المحمولة، لرصد الأجسام الطائرة“.

وتعقب الرادار الطائرتين أثناء تحليقهما إلى ألمانيا من قاعدة ”لوك“ الجوية في ولاية أريزونا الأمريكية، لحضور معرض برلين الجوي.

يذكر أن الحفاظ على قدرة هذا الطراز من الطائرات الشبح على تجنب الرادار، يعد من أولى أولويات الولايات المتحدة، إذ سبق وطردت تركيا من المشاركة في برنامج تصنيعها، بعد أن أصرت تركيا على شراء نظام ”إس –400“ الصاروخي الروسي، الذي قد يسمح لروسيا بتعلم كيفية رصد هذه الطائرات الأكثر تطورًا في العالم.