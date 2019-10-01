مسؤول إيراني: الاتفاق النووي في ”العناية المركزة“

اعتبر مسؤول إيراني، الثلاثاء، أن الاتفاق النووي المبرم بين بلاده والقوى العالمية والذي انسحبت منه الولايات المتحدة في العام الماضي، ”ليس في وضع جيد“، مشيراً إلى أن ”هذا الاتفاق أصبح في وحدة العناية المركزة (ICU) بالوقت الحالي“، على حد قوله.

وأوضح كبير المفاوضين الإيرانيين نائب وزير الخارجية عباس عراقجي خلال حفل أقامته السفارة الألمانية في طهران بمناسبة سقوط جدار برلين، إن ”الاتفاق النووي ليس في وضع جيد وأصبح في العناية المركزية بالوقت الحالي“.

وشدد عراقجي على أهمية بذل الجهود والعمل على إنقاذ الاتفاق النووي المبرم عام 2015 ومنع إنهياره، مشيراً إلى ضرورة الوقوف بوجه العقوبات الأحادية الأمريكية ضد إيران.

وحث نائب وزير الخارجية الإيراني الدول الموقعة على الاتفاق النووي على أهمية دورهم وجهودهم لكسر جدار العقوبات الأمريكية والأحادية ضد طهران.

وقال ”التعاون بين إيران ومجموعة 4+1 يجب أن يؤدي إلى كسر جدار العقوبات والأحادية التي تستخدم كسلاح ضد الدول المستقلة“، مضيفاً ”نحن والدول الأوروبية إلى جانب الصين وروسيا نحاول التوصل إلى اتفاق متوازن خلال المفاوضات، لكن الآن مع أحادية الولايات المتحدة، فقد هذا التوازن“.

وتابع أن ”العلاقات بين إيران وألمانيا طويلة وجيدة، لكنها (العلاقة) شهدت في بعض الأحيان صعوداً وهبوطاً، لكنها كانت ودية عموما وعلى أساس الاحترام المتبادل والمصالح“.

وبدأت طهران منذ مايو الماضي بخفض التزاماتها النووية بذريعة عدم وفاء الدول الموقعة على الاتفاق خصوصاً الأوربية الثلاثة (فرنسا وبريطانيا والمانيا)، بالتزاماتها في الاتفاق.

وأبدت الدول الأوروبية والمجتمع الدولي تخوفهما من مواصلة إيران خرق بنود الاتفاق النووي عبر زيادة التخصيب بالإضافة إلى نصب أجهزة طرد مركزية متطورة في بعض المنشآت النووية.