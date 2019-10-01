تظاهرة في تل أبيب أمام منزل النائب العام الإسرائيلي دعمًا لنتنياهو

تظاهر مئات المستوطنين، مساء الثلاثاء، أمام منزل النائب العام الإسرائيلي أفيخاي مندلبليت، دعمًا لرئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو، قبيل يوم من بدء عقد جلسات الاستماع والتحقيق معه.

وذكر موقع ”0404“ العبري، أن العشرات من نشطاء أحزاب اليمين الإسرائيلي أعلنوا تنظيم مظاهرات أمام منزل النائب العام الإسرائيلي، بعد إطلاق دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي، وجهها نشطاء للخروج في مظاهرات أمام منزل مندلبليت.

ووفقًا للموقع العبري، فإن المظاهرات تأتي رفضًا للإجراءات القانونية، التي من المقرر اتخاذها ضد نتنياهو، معتبرين أنها محاولة للإطاحة بقوة برئيس الوزراء وربط مصيره بالملفات المقدمة ضده، وأنها محاولة لسرقة توجهات الدولة.

ونقل الموقع العبري ،عن أحد النشطاء قوله :“من الجنون أن تدير أقلية خطيرة حياتنا، يعلم الجميع أن مندلبليت يقوم بفتح الملفات ضد رئيس الوزراء بينما يتلقى الدعم والدفع من أحزاب اليسار“.

ومن المقرر أن تعقد جلسات استماع مع رئيس حزب الليكود الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، للتحقيق في ملفات فساد إداري ومالي تواجهه.