لأول مرة.. امرأة ترأس البرلمان الإندونيسي

صوَّت أعضاء البرلمان الإندونيسي بالإجماع، اليوم الثلاثاء، على اختيار ”بوان ماهاراني“ رئيسة للمجلس، لتصبح بذلك أول امرأة تتقلد هذا المنصب.

وذكرت صحيفة ”كومباس“ الإندونيسية، أن الأحزاب التسعة الممثلة في البرلمان، اتفقت على تسليم رئاسته إلى وزيرة التنسيق لشؤون التنمية البشرية والثقافة السابقة.

ودخلت ماهاراني (46 عامًا) عالم السياسة في 2006، وهي ابنة الرئيس الإندونيسي السابق، ميغاواتي سوكارنوبوتري.

وفي 2014، تولَّت ماهاراني منصب وزيرة التنسيق لشؤون التنمية البشرية والثقافة، قبل أن تُنتخب لعضوية البرلمان عن حزب ”النضال من أجل الديمقراطية“.

واليوم الثلاثاء، أدى أعضاء البرلمان الإندونيسي البالغ عددهم 575، اليمين الدستورية، وذلك بعد فوزهم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، التي شهدتها البلاد في 17 أبريل/نيسان الماضي.

ويوجد في البلاد 16 حزبًا سياسيًا، تمكنت منهم 9 أحزاب فقط من تجاوز العتبة الانتخابية المتمثلة في 4%، ودخول البرلمان.

من جهة أخرى، يستعد الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو لأداء اليمين الدستورية في 20 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، وذلك بعد انتخابه لفترة ثانية في الانتخابات الأخيرة.

وتوصف الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الإندونيسية بأنها الأكبر التي تُجرى في يوم واحد على مستوى العالم، حيث يشارك فيها نحو 192 مليون ناخب، ويتنافس فيها أكثر من 245 ألف مرشح.