رئيس مجلس الأمن يدعو لرفع العقوبات الدولية عن السودان

دعا رئيس مجلس الأمن الدولي، مندوب جنوب أفريقيا الأممي، جيري ماثيوز ماتغيلا، لرفع العقوبات الدولية المفروضة على السودان منذ العام 2005.

وقال ماتغيلا، للصحفيين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك:“نحن مع ضرورة رفع العقوبات لمساعدة السودان خلال مرحلته الانتقالية التي يمر بها حاليًا“.

ويتطلب رفع العقوبات الدولية المفروضة على السودان صدور قرار من مجلس الأمن.

ويخضع السودان لعقوبات دولية من قبل مجلس الأمن بموجب القرار 1591 الصادر العام 2005، والذي أنشأ في مارس/آذار من العام نفسه، لجنة خاصة لرصد تنفيذ الجزاءات ذات الصلة.

وثمة مجموعتان من العقوبات المفروضة على السودان، هما: الحظر المفروض على الأسلحة، وحظر السفر، وتجميد الأصول للأشخاص المتورطين في الصراع الدائر منذ أكثر من 11 عامًا في إقليم دارفور، غرب البلاد.