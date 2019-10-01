إفشال مقترح لقطع أموال الاتحاد الأوروبي عن الأونروا

أفشل نواب لجنة الموازنة في برلمان الاتحاد الأوروبي، مساء اليوم الثلاثاء، مقترحًا تقدم به الحزب الديمقراطي المسيحي يدعو لحجز نصف المساعدات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ”الأونروا“، بزعم تهم فساد وإدارة تعصف بأروقة الوكالة.

وقال سفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي عبدالرحيم الفرا، في تصريح صحفي: إن ”لجنة الموازنة داخل البرلمان الأوروبي عقدت اليوم جلسة استماع لمناقشة موازنة الاتحاد الأوروبي السنوية ككل، وتلقت اقتراحًا من نائب متطرف من كتلة المحافظين، وهم أقصى اليمين، طالب فيه بتجميد 16 مليون يورو من الأموال التي تدفع من الاتحاد الأوروبي للأونروا، لكن اللجنة رفضت الاقتراح وأفشلته“ وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية ”وفا“.

ولفت الفرا إلى أن الجلسة العامة لن تتناول موضوع تقليص المساعدات عن ”الأونروا“، علمًا بأن النواب الذين اجتمعوا اليوم طالبوا بزيادة الدعم المقدم للوكالة، وليس تقليله.

من جانبه، رحب وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينيين رياض المالكي بقرار الاتحاد الأوروبي استمرار تقديم الدعم للأونروا، مؤكدًا أن قرار لجنة الموازنة يمثل انتصارًا جديدًا للدبلوماسية الفلسطينية، والتزام القيادة الفلسطينية بحشد الدعم للشعب الفلسطيني.

وتمر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ”الأونروا“ بأزمة مالية معقدة عقب القرارات الأمريكية التي تقضي بوقف دعمها، وتحويل الدعم لمناطق أخرى، بزعم أن الأونروا لا تسخر الدعم في مجالات تستحقه.