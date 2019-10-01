مقتل 11 شرطيًا أفغانيًا على يد طالبان

قال مسؤولون، اليوم الثلاثاء، إن حركة طالبان قتلت ما لا يقل عن 11 من ضباط الشرطة في إقليم بلخ بشمال أفغانستان ثم أضرمت النيران في مقرهم.

وأفاد منير فرهاد المتحدث باسم حاكم إقليم بلخ أن هجمات الحركة في منطقة شورتيبا في الإقليم، بدأت مساء أمس الإثنين، واستمرت حتى ساعة مبكرة من اليوم الثلاثاء.

وأضاف أن مقاتلي حركة طالبان أضرموا النار في مقر الشرطة، بعدما سيطروا عليه في معركة بالأسلحة.

واستعادت قوات الدفاع والأمن الأفغانية السيطرة على مقر الشرطة بعد وصول تعزيزات.

وفي رواية لطالبان قال ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم الحركة، إن قتلى الشرطة وصل إلى 30.

ونشرت حركة طالبان تسجيلًا مصورًا قالت إنه لمقر الشرطة الذي اشتعلت فيه النيران، والأسلحة التي تمت مصادرتها.

وتحملت الشرطة الأفغانية في الأعوام القليلة الماضية القسم الأكبر من الخسائر الناجمة عن هجمات طالبان وهي من أهم أهداف الحركة.

واحتدم القتال في أفغانستان بعدما انهارت المحادثات بين طالبان والولايات المتحدة الرامية لسحب القوات الأمريكية في الشهر الماضي.

ويوم السبت الماضي، تسببت هجمات وتهديدات طالبان في عزوف الكثير من الناخبين عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية.