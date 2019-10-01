كوريا الشمالية تعلن إجراء محادثات نووية مع أمريكا السبت‎

كوريا الشمالية تعلن إجراء محادثات نووية مع أمريكا السبت‎
FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump and North Korean leader Kim Jong Un walk after lunch at the Capella Hotel on Sentosa island in Singapore June 12, 2018. REUTERS/Jonathan Ernst/File Photo

المصدر: أ ف ب

أعلنت كوريا الشمالية الثلاثاء أنها ستجري محادثات حول الملف النووي على مستوى فرق العمل مع الولايات المتحدة السبت، في مؤشر على استئناف المفاوضات بعد انهيار قمة في شباط/فبراير الماضي.

واتفق الجانبان على إجراء ”اتصال مبدئي“ في الرابع من تشرين الأول/أكتوبر وعقد مفاوضات على مستوى فرق العمل في اليوم التالي، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الكورية الشمالية عن نائبة وزير الخارجية شوي سون هوي.

وأضافت: ”أتوقع أن تسهم مفاوضات فرق العمل في تسريع التطور الإيجابي للعلاقات بين جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية والولايات المتحدة“، دون الكشف عن مكان عقد المحادثات.

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