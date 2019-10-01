السجن 5 سنوات لشقيق روحاني بتهمة الرشوة

أصدرت محكمة في إيران، اليوم الثلاثاء، حكمًا بسجن حسين فريدون، شقيق الرئيس حسن روحاني، 5 أعوام بتهمة الرشوة، وفق ما أعلنه المتحدث باسم القضاء الإيراني، غلام حسين اسماعيلي.

ونقلت وسائل إعلام حكومية عن اسماعيلي قوله خلال مؤتمر صحفي، ”أصدر القضاء حكمًا نهائيًا بسجن حسين فريدون 5 أعوام، بعد تخفيف الحكم من 7 أعوام وذلك بتهمة تعاطي الرشوة“، مضيفًا أن على ”فريدون دفع مبلغ الرشوة الذي يُقدر بأكثر من 31 مليار تومان“.

وتم توقيف فريدون، في تموز/يوليو من العام 2017، بعد تورطه في قضايا فساد، من بينها ارتكاب ”جرائم مالية“.