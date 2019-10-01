الإعدام لإيراني بتهمة التجسس لصالح أمريكا

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قضت محكمة الثورة في إيران بإعدام متهم بالتجسس لصالح وكالة المخابرات الأمريكية، وفق ما أعلن المتحدث باسم القضاء الإيراني، غلام حسين إسماعيلي. وقال إسماعيلي في مؤتمر صحافي عقده الثلاثاء، إن ”محكمة الثورة حكمت بالإعدام على شخص متهم بالتجسس لصالح الولايات المتحدة الأمريكية“، مضيفًا أن ”القضية معلقة أمام المحكمة العليا للمصادقة على الإعدام“، دون أن يكشف…