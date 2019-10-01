آلاف المحتجين يتدفقون على شوارع هونغ كونغ.. ومخاوف من وقوع اشتباكات

تدفق آلاف المحتجين المتشحين بالسواد على الشوارع المحيطة بقلب الحي المالي في هونغ كونغ يوم الثلاثاء، في تحد لحظر فرضته الحكومة على التجمهر، من ما يثير احتمال حدوث مواجهات مع الشرطة التي أغلقت وسط المدينة.

وتشهد هونغ كونغ حالة من التوتر منذ أسابيع وسط تكهنات بوقوع اشتباكات عنيفة في الذكرى السبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية.

وبلغت الاشتباكات والمظاهرات بشوارع المدينة التي بدأت منذ ما يقرب من 4 أشهر ذروتها مساء الأحد حين وقعت أعنف مواجهات مع الشرطة في أخطر تحد شعبي للرئيس الصيني شي جين بينغ منذ تولى السلطة.

وكان المحتجون تعهدوا بالسيطرة على الموقف اليوم الثلاثاء لإبراز مطالبهم بالحصول على قدر أكبر من الديمقراطية على الساحة الدولية وخطف الأنظار بعيدًا عن مناسبة تراها الصين فرصة لإظهار تقدمها الاقتصادي والعسكري.

ولم توافق السلطات على إصدار تصريح بالقيام بمسيرة، لكن المحتجين لم يأبهوا وانتشروا في شوارع هونغ كونغ وتجمعوا في أجزاء من الجزيرة الرئيسية بالقرب من المركز المالي وفي ميناء كاولون ومنطقة الأقاليم الجديدة، مما يزيد الضغط على الشرطة التي تعمل بكامل طاقتها بالفعل.