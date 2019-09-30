وصفتها بـ“الغبية“.. موسكو تندد بالعقوبات الأمريكية الجديدة

أعربت روسيا اليوم الإثنين عن ”دهشتها الشديدة“ للعقوبات الأمريكية الجديدة التي استهدفت عدة كيانات ومواطنين روس بتهمة محاولة التأثير على الانتخابات التشريعية والمحلية التي جرت عام 2018 في الولايات المتحدة.

وذكر بيان لوزارة الخارجية الروسية، أن هذه العقوبات التي تستهدف من بين آخرين رجل الأعمال المقرب من الكرملين يفغيني بريغوجين ”لن تبقى دون رد“.

وأضاف البيان ”نحض السياسيين الأمريكيين على وقف لعبة العقوبات الغبية، فنتيجتها صفر، والعودة إلى الحس السليم“. معتبرًا أن هذه العقوبات الجديدة هي انعكاس ”للأزمة السياسية الداخلية التي تجتاح الولايات المتحدة، ويتم فيها استخدام القضايا الروسية بشكل متعمد من قبل جزء من الطبقة السياسية في واشنطن كأداة لتحقيق أهدافها الانتهازية“.

وهذه العقوبات، هي الأولى في إطار مرسوم أصدره في ايلول/سبتمبر 2018، الرئيس دونالد ترامب ويتيح فرض عقوبات في حال جرت أي محاولة للتأثير على العملية الانتخابية.

وكشف عن هذه العقوبات الإثنين، بعد أن نشرت صحيفة ”الواشنطن بوست“ الجمعة، مقالة تؤكد أن ترامب قال خلال لقائه عام 2017 وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في البيت الأبيض، إن تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية عام 2016 ”لا يقلقه على الإطلاق“.

وكان الاتهام قد وجه الى الروسي بريغوجين في إطار تحقيق واسع يقوم به المدعي العام روبرت مولر حول تدخل محتمل في الانتخابات الرئاسية للعام 2016 لمساعدة ترامب على الوصول إلى البيت الأبيض.