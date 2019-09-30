باكستان تستدعي نائب سفير الهند بعد مقتل شخصين في قصف عبر الحدود بكشمير

استدعت الحكومة الباكستانية، اليوم الإثنين، أكبر دبلوماسي هندي في البلاد؛ بشأن اتهامات بقصف من الجانب الهندي أسقط قتيلين، في المنطقة الخاضعة لسيطرة إسلام أباد من إقليم كشمير المتنازع عليه، في وقت تتصاعد فيه التوترات بين الدولتين اللتين تملكان أسلحة نووية.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية، إن عجوزًا عمرها 60 عامًا وصبيًا عمره 13 عامًا، لقيا حتفهما، بينما أُصيب ثلاثة آخرون في قصف عبر خط السيطرة بين شطري كشمير قرب الحدود غير الرسمية مع الهند، يومي السبت والأحد.

وذكر بيان للوزارة، أن ”انتهاكات الهند لوقف إطلاق النار تمثل تهديدًا للسلام والأمن بالمنطقة، وقد تؤدي إلى سوء تقدير استراتيجي“، مضيفة أن المتحدث باسمها استدعى نائب السفير الهندي جوراف أهلواليا للتنديد بالحادث.

وتتبادل الهند وباكستان اتهامات بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 2003، بأعمال قصف وإطلاق نار عبر خط السيطرة؛ مما تسبب في مقتل العشرات منذ بداية العام الحالي.

وتتهم الهند أيضًا باكستان بدعم متشددين على أراضيها، وهو زعم تنفيه إسلام أباد.

ويأتي الحادث الأخير وسط توتر بين البلدين الجارين، تصاعد بشكل حاد في أعقاب تحرك نيودلهي لتغيير وضع الحكم الذاتي في المنطقة الخاضعة لسيطرتها بكشمير، في آب/أغسطس.