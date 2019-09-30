موقع عبري: ضباط إسرائيليون يرفضون الانضمام للواء غزة بسبب ”عش الدبابير“

كشف موقع ”واللا“ العبري، اليوم الاثنين، أن ضباطًا في جيش الاحتلال الإسرائيلي يخشون ويرفضون تقلد مناصب في اللواء المسؤول عن حماية الحدود بين قطاع غزة والأراضي التي تحتلها إسرائيل، خشية التعرض للخطف أو القتل على يد الفلسطينيين.

وقال أمير بخبوط، المحلل الأمني بالموقع العبري، إن الضباط والجنود الإٍسرئيليين يعرفون منطقة حدود قطاع غزة تلك على أنها ”عش الدبابير“ الذي يخشون الاقتراب منه أو التواجد فيه.

وأَضاف: ”عش الدبابير على مر السنين تتزايد تهديداته وتتعقد فيه المهمة الدفاعية ومستوى الانفجار المتوقع، فالأنفاق المتفرعة التي حفرت عشرات الأمتار تحت الأرض ترعب الجنود، والتطرف الديني في رفح وخان يونس يتزايد، وكتائب حماس المنتشرة تتزود بأسلحة نوعية تم تهريبها من ليبيا عبر سيناء المصرية ثم إلى غزة وتسهم مساهمة كبيرة في تهديد شيطاني قد ينشب في أي لحظة“.

وأشار بخبوط إلى أنه ومنذ عملية فك الارتباط عن قطاع غزة مع إسرائيل كانت مسألة الخطف عبر الأنفاق من أكثر الأمور التي يخشاها الضباط لذلك رفض كثير منهم العمل في منطقة الحدود مع غزة.