قائد بحرية الحرس الثوري: خوفنا الوحيد ينبع من داخل إيران

قال قائد سلاح البحرية التابع للحرس الثوري الإيراني، العميد علي رضا تنغسيري، اليوم الاثنين، إن ”خوفنا الوحيد هو بعض العوامل الداخلية وعدم الخوف من الأجانب والغرباء في المنطقة“.

وصرح العميد علي رضا تنغسيري ”إننا نحرز تقدماً كل يوم، والعامل الرئيسي وراء هذا التطور هو دعم وتوجيه القائد الأعلى (المرشد علي خامنئي)“، ونحن اليوم نقف ضد الغطرسة العالمية، وخوفنا الوحيد هو بعض العوامل الداخلية وعدم الخوف من الغرباء“، وفق ما نقلته وكالة أنباء ”تسنيم“ الإيرانية.

وزعم القائد بالحرس الثوري قائلاً ”نجحنا في إنتاج أسلحة متقدمة، وليس لدينا خوف من الأجانب“، في إشارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف العميد علي رضا تنغسيري ”لقد وقفنا ضد العدو لمدة 40 عامًا منذ انتصار الثورة الإسلامية، واليوم، بفضل جهود شبابنا المتخصصين، نحن قادرون على إنتاج جميع أنواع الأسلحة المتقدمة وليس لدينا خوف من الأجانب“.