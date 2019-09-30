تقرير: دول الخليج ترى أن ترامب متردد تجاه إيران

قال مركز بحوث أمريكي إن دول الخليج الحليفة لواشنطن ترى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حازم تجاه إيران في أقواله فقط وليس افعاله لكنها تأمل بأن يكون هناك موقف دولي قوي حيال طهران بعد الاعتداء على منشآ ت النفط السعودية هذا الشهر.

واعتبر معهد ”أمريكان انتبرايز“ أن الموقف الأوروبي الحازم تجاه إيران وتحميلها مسؤولية ذلك الاعتداء يشكل تحولًا كبيرًا في السياسة الأوروبية اللينة تجاه طهران ويعتبر ”نصرًا كبيرًا“ لإدارة ترامب.

وقال في تقرير نشره اليوم الاثنين:“يبدو أن السعودية وشريكتها الإمارات ضاقتا ذرعًا بمواقف ترامب والحقيقة أن لا أحد يلومهما على ذلك لأن الرئيس الامريكي درج على إطلاق تغريدات تهديد كثيرة دون أن يفعل شيئا تجاه الأعمال الاستفزازية المتصاعدة لإيران في المنطقة.“

وأضاف ”الحقيقة أن الموقف وصل إلى مرحلة سيئة جدا لدرجة أن السعوديين والإماراتيين بدأوا يميلون قليلاً تجاه الصين وروسيا وحتى إيران لمعالجة المشكلة، مدركين على ما يبدو أن ترامب ليس لديه أية نية لمساعدتهم بأكثر من إرسال حفنة من الجنود أو شن هجوم إلكتروني محدود أو إطلاق وابل جديد من التغريدات.“

لكن التقرير أضاف أن دول الخليج ”ربما بدأت ترى أملاً جديدًا عقب الهجوم على منشآت شركة أرامكو السعودية بأن التحالف الذي أرغم إيران على توقيع الاتفاق النووي عام 2015 قد عاد ليتذكر من هم الأشرار الحقيقين.“

وختم التقرير بالقول ”يبدو أن الإيرانيين باعتدائهم على منشآت النفط السعودية أقنعوا دول التحالف بأنه حان الوقت للتحرك وعمل شيء.“