إيران تنفي علمها بنقل قاعدة ”العديد“ الأمريكية في قطر

نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، الاثنين، وجود معلومات لدى بلاده عن نقل الولايات المتحدة قواتها من قاعدة ”العديد“، التي تعد أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في قطر.

وقال موسوي في مؤتمره الصحفي أمام وسائل إعلام محلية وأجنبية حول نقل القواعد الأمريكية من قطر ”لا أعرف الآن ولم نتأكد من صحة الخبر“.

وتمتلك الولايات المتحدة أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في قطر؛ حيث قاعدة ”العُديد“، وتضم 11 ألف جندي أمريكي، وتقع جنوب غرب العاصمة القطرية، وتستخدم هذه القاعدة الأمريكية للسيطرة على المجال الجوي في جميع أنحاء العراق وسوريا وأفغانستان ودول أخرى.

وفيما يتعلق بوجود وساطة يقوم بها رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي بين طهران والرياض، قال موسوي ”من الممكن دائمًا حل الخلافات من خلال الحوار.. وبذلت العديد من الدول في منطقتنا وأوروبا وشرق آسيا هذا الجهد، وقالت إيران إنها ترحب بجهودها، لكن الجانب الآخر غير مستعد على أساس بعض الأوهام“.

وكان عبدالمهدي زار السعودية في الأسبوع الماضي ومن المقرر أن يزور إيران قريبًا.

وجدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية تأكيده أن الهجمات التي تنفذها ميليشيات الحوثي على السعودية، هي ”إجراءات دفاعية“.

وعلق عباس موسوي على تصريحات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بشأن الحل في اليمن، بالقول إن ”حل القضية في اليمن يعتمد على قبول وقف إطلاق النار ووقف الهجمات على المدنيين“، على حد زعمه.

وفي مقابلة مع شبكة ”CBS“ الإخبارية الأمريكية، قال الأمير محمد بن سلمان، إنه يتفق مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في أن إيران قامت بعمل يشبه ”إعلان حرب“ وأنه يفضل الحل السياسي للأزمة مع إيران.

وأوضح ”أثبتوا حماقتهم للعالم“ بالهجوم على منشأتي النفط التابعتين لشركة ”أرامكو“ السعودية“، مؤكدًا أن ما حدث هو ”عمل حربي“، لكنه أعرب عن أمله في ألا يكون الرد على إيران ”عسكريًّا“.