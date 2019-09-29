إيران تبارك لليهود بالسنة العبرية الجديدة

بارك المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، الأحد، لليهود بعيد ”روش هشانا“ الذي يصادف 29 من أيلول/سبتمبر من كل عام، ويحتفل به اليهود في مختلف أنحاء العالم برأس السنة العبرية الجديدة، على الرغم من الاضطهاد الذي يتعرض له أتباع هذه الديانة في إيران منذ عام 1979.

وكتب موسوي في حسابه الرسمي عبر ”تويتر“، تغريدة باللغة الفارسية والإنجليزية والعبرية قائلًا، ”سنة جديدة سعيدة لمواطنينا اليهود ولكل أتباع النبي موسى العظيم“.

وعلى الرغم من أن القادة الإيرانيين يطلبون بانتظام تدمير إسرائيل، إلا أنهم كانوا في الماضي مرتبطين بالجالية اليهودية، وفي العام الماضي، كان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف هو الذي تمنى للشعب اليهودي سنة جديدة سعيدة على ”تويتر“.

وكتب ظريف في حينها ”عندما تشرق الشمس، أتمنى لجميع مواطني اليهود واليهود من جميع أنحاء العالم سنة جديدة سعيدة مليئة بالسلام والوئام“.

وقبل ثلاث سنوات، تمنى الرئيس الإيراني حسن روحاني عبر ”تويتر“ لليهود سنة جديدة سعيدة بحلول عيد ”روش هشانا“، كما تبرع روحاني بمبلغ قدره 170 ألف دولار للمستشفى اليهودي الوحيد في البلاد.

وفي زمن الثورة الإسلامية عام 1979 ، كان هناك ما بين 80 ألف إلى 100 ألف يهودي يعيشون في إيران، ويقدر أن الجالية اليهودية المتبقية أقل من 10000 شخص عقب وصول رجال الدين للسلطة وسقوط نظام الشاه الملكي عام 1979.