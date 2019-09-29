بيع سيارات فارهة صودرت من نائب رئيس غينيا الإستوائية خلال مزاد مقابل 27 مليون دولار

قالت دار المزادات بونامز في سويسرا، اليوم الأحد، إن مجموعة من 25 سيارة فارهة صُودرت من نائب رئيس غينيا الإستوائية، ضمن تحقيق سويسري في تهم غسيل أموال بيعت في مزاد مقابل حوالي 27 مليون فرنك سويسري (27 مليون دولار).

وبيعت سيارة لامبورجيني فينينو رودستر بيضاء اللون مقابل 8.28 مليون فرنك متضمنة العمولة، بما يزيد بأكثر من 50 بالمئة عن تقديرات ما قبل البيع، وشهد المزاد على السيارة تنافسًا حادًا من جانب 3 أطراف.

وقال جيمس نايت، رئيس قسم السيارات في دار مزادات بونامز لدى افتتاحه المزاد:“درة المجموعة وأكثرها ندرة هي إحدى 9 سيارات فقط صنعت وبيعت في الذكرى الخمسين للامبورجيني“.

ولم تكشف هوية المشتري.

وقال مدعون سويسريون في فبراير/ شباط، إنهم حفظوا تحقيقًا مع ”تيودورو نجويما أوبيانج“ بشأن غسيل أموال واختلاس مال عام بموجب اتفاق يقضي ببيع السيارات لتمويل برامج اجتماعية في غينيا الإستوائية الواقعة غرب أفريقيا.

وضمت المجموعة سيارات من طراز: فيراري، ولامبورجيني، وبنتلي، ورولز رويس، يملكها تيودورو، وكانت معروضة قبل المزاد في نادٍ بقرية تشيزيريكس التي تبعد 30 كيلومترًا عن جنيف.

وتيودورو، الذي يشتهر باسم ”تيودورين“ ابن الرئيس أوبيانج نجويما مباسوجو، الذي يحكم غينيا الإستوائية الواقعة غرب أفريقيا منذ 4 عقود. وتصف منظمات حقوقية إدارته بأنها من بين الدول الأكثر فسادًا في العالم.