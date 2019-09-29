عمران خان: سنواصل إسقاط قناع حكومة الهند ”الفاشية“

قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، إن بلاده ستواصل إسقاط قناع حكومة رئيس الوزراء الهندي الفاشية في كافة المحافل.

وجاءت كلمة خان، يوم الأحد، في خطاب ألقاه أمام آلاف المواطنين الذين استقبلوه في مطار إسلام أباد الدولي، بعد عودته من مدينة نيويورك، التي شارك فيها بافتتاح الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد رئيس الوزراء الباكستاني أن بلاده ستواصل دعم كشمير في كافة الظروف.

وأضاف: ”قد يمر علينا أوقات جيدة وأخرى سيئة، لكن يجب ألا نفقد الأمل أبدًا، فآذان وعيون كشمير متوجهة إليكم، وبإذن الله ستحصل كشمير على استقلالها“.

وتابع: ”سنواصل إسقاط قناع حكومة (ناريندرا) مودي الفاشية التي تكره المسلمين في كافة المحافل“.

وخلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم السبت، حذّر رئيس وزراء باكستان، المجتمع الدولي، من مغبة نشوب حرب بين بلاده وجارتها الهند، على خلفية إقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين.

وقال عمران خان: ”عندما تحارب دولة مسلحة نووية للنهاية فسيكون لذلك عواقب تتجاوز حدودها، هذا ليس تهديدًا لكم ولكنه تحذير، وإنني قلق للغاية حول الشكل الذي ستنتهي إليه المشكلة“.

وفي 5 آب/ أغسطس الماضي، ألغت الحكومة الهندية بنود المادة 370 من الدستور، التي تمنح الحكم الذاتي لولاية ”جامو وكشمير“ الشطر الخاضع لسيطرتها من الإقليم.

واتهم رئيس الوزراء الباكستاني نظيره الهندي ناريندرا مودي، بانتمائه إلى ”منظمة تدعى (أر. ار. اس) والتي تستلهم عقائدها من الزعيم النازي أدولف هتلر“، على حد قوله.

وأوضح أن ”هذه المنظمة التي يؤمن بها مودي تسعى لإبادة المسلمين، وهذه الكراهية التي يحملها هي التي أودت بحياة الزعيم مهاتما غاندي عام 1948“.

وتابع: ”لقد تعلمت أثناء إقامتي في إنجلترا أنه لو تم حبس 8 ملايين حيوان لقامت ضجة هائلة، فما بالكم بـ 8 ملايين إنسان تحبسهم الهند منذ 55 يومًا في كشمير“.

واعتبر أن ”الاستعلاء والتكبر سيقود مودي إلى تداعيات مرعبة وقد عميت بصيرته عن كل ذلك“.

وتصاعد التوتر بين الجارتين النوويتين عقب تحرك الحكومة الهندية لإنهاء الوضع الخاص بجامو وكشمير، عبر إلغاء المادة التي تعطي الكشميريين وحدهم حق الإقامة الدائمة في الولاية، فضلًا عن حق التوظيف في الدوائر الحكومية والتملك والحصول على منح تعليمية.