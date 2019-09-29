الحرس الثوري يتهم ممثليات أجنبية في كردستان العراق بدعم المعارضين الإيرانيين

اتهم العميد محمد باكبور، قائد القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني الأحد، ممثليات وقنصليات دول أجنبية في إقليم كردستان شمال العراق بتقديم الدعم للمعارضين الإيرانيين.

وقال في حديث لوكالة أنباء ”فارس نيوز“ إن ”ممثليات وقنصليات لدول أجنبية في إقليم كردستان العراق تقدم الدعم للإرهابيين بينهم الأحزاب الكردية المعارضة“.

وكشف عن اشتباك قوات الحرس الثوري مع 50 مجموعة مسلحة معارضة داخل إيران خلال الأشهر الـ 6 الماضية من العام الجاري.

وأضاف باكبور أن ”ما لا يقل عن 100 عنصر بينهم مسؤولون وأعضاء رئيسون في الشورى المركزية للحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني المعروف بـ (حدكا)، قتلوا في عمليات القصف التي نفذتها قوات الحرس الثوري على مواقعهم في الفترة الأخيرة شمال العراق“.

وأوضح ”أنه بعد اغتيال العقيد حاصل أحمدي (من قوات الحرس الثوري) على يد عناصر من الأحزاب الكردية في تموز/ يوليو الماضي، بمحافظة كرمنشاه غرب إيران، قمنا بقصف معظم مقار وقواعد الجماعات المعادية للثورة على الحدود الشمالية الغربية“.

وتشتبك القوات الإيرانية مع مسلحين أكراد من حين لآخر في المناطق القريبة من الحدود، وعادة ما توقع تلك الاشتباكات خسائر بالأرواح بين الطرفين.