تقرير: أمريكا استخدمت تقنيات متطورة للتنصت على أسانج

كشف تقرير جديد نشرته وكالة الأنباء الفرنسية عن قيام الشركة الإسبانية ”Undercover Global“، التي كانت مسؤولة عن تأمين جوليان أسانج مؤسس ”ويكيليكس“ داخل سفارة الإكوادور بلندن، بتسهيل وصول تسجيلات مصورة وصوتية لجهاز المخابرات الأمريكية لأسانج في ملجئه.

وأشار تقرير آخر نشرته صحيفة ”El Pais“ الإسبانية، إلى أن الشركة الأمنية قامت بزرع ميكروفونات تجسس داخل معدات إطفاء الحريق وكذلك دورات مياه السيدات، حيث كان يلتقي أسانج بمحاميه، في محاولة من جانبهما لتجنب وقوع أي عملية تنصت على اجتماعاتهما معًا.

وإلى جانب ذلك، قامت الشركة بتجهيز نظام بث مباشر لكل البيانات التي يتم تسجيلها وتصويرها داخل السفارة الإكوادورية مباشرة إلى المخابرات الأمريكية المركزية.

وكان ضمن المعدات المعقدة التي تم تثبيتها داخل مكان إقامة أسانج في لندن، أجهزة لمنع اهتزاز زجاج نوافذ غرف تواجد مؤسس ويكيليكس، ليكون من السهل على المخابرات الأمريكية التنصت عليه من خلال ميكروفونات تعمل بالليزر عن بعد من خارج المكان.