إيران تعترف بخسارة 50 مليار دولار نتيجة العقوبات الأمريكية

اعترف مسؤول إيراني رفيع يوم الأحد، أن بلاده خسرت نحو 50 مليار دولار أمريكي جراء العقوبات التي وضعتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد انسحابها من الاتفاق النووي في الثامن من مايو 2018.

وطالب أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران محسن رضائي الولايات المتحدة بدفع ما لا يقل عن ٥٠ مليار دولار كتعويض لخسائر إيران، نتيجة للعقوبات، معتبرًا ذلك شرطًا للعودة إلى الاتفاق النووي.

وتعاني إيران أزمة اقتصادية ومالية خانقة جراء العقوبات الأمريكية الصارمة خصوصًا التي استهدفت منها قطاع النفط والمصارف والتي دخلت حيّز التنفيذ في مايو الماضي، بعدما رفضت واشنطن تمديد مهلة الإعفاءات لثماني دول كانت تشتري النفط من إيران.

وفي سياق آخر، قال مدير مكتب الرئيس الإيراني محمود واعظي، في مقابلة مع التلفزيون الإيراني مساء السبت، إن ”الأمريكيين عرضوا علينا رفع العقوبات فور انعقاد أول اجتماع معهم لكننا رفضنا ذلك لأننا لانثق بهم“.

وزعم واعظي الذي رافق رئيس بلاده حسن روحاني إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن ”العقوبات الأمريكية لم يعد لها أي تأثير في أسواق العملات والسلع والبورصة ووصلت إلى طريق مغلق“.