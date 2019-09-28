تظاهرة ضد أعمال العنف التي تستهدف النساء في تركيا

تظاهرت عشرات النساء اليوم السبت، في اسطنبول احتجاجًا على أعمال العنف التي تستهدف النساء، ونددن بعجز الحكومة عن مواجهة هذه الظاهرة التي تواصل الازدياد.

وسارت المتظاهرات في حي كاديكوي في القسم الآسيوي من المدينة، وأطلقن هتافات مثل ”أوقفوا قتل النساء“، و ”لا تتفرجوا على هذا العنف، افعلوا شيئًا لوقفه“.

وروت متظاهرات حوادث عدة وقعت نساء ضحيتها مثل ايمين بولوت (38 عامًا) التي قتلها زوجها السابق في شهر آب/أغسطس الماضي طعنًا بسكين في رقبتها إثر شجار بينهما حصل في مقهى في مدينة كيريكالي وسط البلاد، أمام ابنتهما البالغة 10 أعوام.

في حين تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو تظهر فيه بولوت وهي تمسك برقبتها وتصرخ ”لا أريد أن أموت“، ما أثار موجة إدانة واسعة ودعوات لتشديد الاجراءات لمنع أعمال العنف بحق النساء.

وقالت إحدى منظمات التظاهرة غامزي أوزتورك، ”لقد تسبب قتل ايمين بولوت بموجة من الإحباط في المجتمع، ولا تزال كلماتها الأخيرة تتردد في آذان جميع النساء في تركيا: لا أريد أن أموت“.

وخلال الأشهر الثمانية الأخيرة قتلت 284 امرأة في تركيا بينهن 40 خلال شهر آب/أغسطس وحده، كما قتلت 440 امرأة خلال العام 2018، وذلك بحسب تعداد لمجموعة مدافعة عن حقوق النساء في تركيا.