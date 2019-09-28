إسرائيل تقر إنشاء مشروع ”تيليفريك البراق“ الاستيطاني في القدس

صادقت ما تسمى لجنة ”البنى التحتية الإسرائيلية“ على مخطط إقامة ”تلفريك حائط البراق“، والذي يقام على أراضي مدينة القدس المحتلة ويتكون من ثلاثة مقاطع.

وذكر تقرير صادر عن ”المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ضد الاستيطان“، أن ”المقطع الأول يقع في القدس الغربية غرب بلدة الثوري والثاني شمال غرب بلدة سلوان قرب سور المسجد الأقصى، أما المقطع الثالث فيصل الى المركز السياحي الذي أقامته (جمعية العاد الاستيطانية) قرب كنيسة الجسمانية“.

وأشار التقرير إلى أن ”المشروع تنفذه وزارتا السياحة والقدس الإسرائيليتان بالتعاون مع بلدية القدس وسلطة تطوير القدس، وكانت حكومة الاحتلال قد رصدت نحو 200 مليون شيقل كميزانية أولية للمشروع الذي يسعى وفق تعبيرها إلى تطوير القدس واستكمال المشروع في غضون عامين“.

من جهة أخرى، تستعد ”منظمات الهيكل“ المزعوم لتنفيذ سلسلة من البرامج التهويدية واقتحامات واسعة للمسجد الأقصى، بمناسبة موسم الأعياد.

وتحرض الجماعة المتطرفة على تنفيذ المزيد من الاقتحامات للأقصى، وفرض واقع جديد فيه، وقد شرعت هذه المنظمات بتكثيف دعواتها وتعميمها عبر مواقعها الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي التابعة لها، مؤكدة ”التنسيق الكامل مع شرطة الاحتلال لتسهيل هذه الاقتحامات“.