سي أن أن: ترامب يقيد الوصول إلى مكالماته مع محمد بن سلمان وبوتين

وضع البيت الأبيض قيودًا للوصول إلى محادثات الرئيس دونالد ترامب مع قادة أجانب أبرزهم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والزعيم الروسي فلاديمير بوتين، وفقًا لما نقلته شبكة سي أن أن عن أشخاص وصفتهم بالمطلعين على الأمر.

بالنسبة لمكالمة ترامب مع الأمير محمد بن سلمان نقلت ”سي أن أن“ عن مصدر قوله: إن المسؤولين الذين لهم صلاحية الاطلاع على نصوص المكالمات التي تجري مع القادة الأجانب، لم يروا أيًا من هذه النصوص، وإن نص المكالمات لم يتم تعميمه نهائيًا، واصفًا ذلك بأنه أمر ”غير عادي“ بعد مكالمة مع شخصية مهمة.

وبشأن بوتين، فقد تم تشديد قيود الوصول إلى نص واحد على الأقل من محادثاته مع ترامب، وفقًا لمسؤول سابق في إدارة ترامب.

ولم يرَ المسؤولون الذين كان يُسمح لهم عادةً بالوصول إلى نسخة تقريبية من المحادثة وفقًا لأحد المصادر. بدلاً من ذلك، لم يتم تعميم نسخة على الإطلاق، والتي قال المصدر إنها غير عادية للغاية، خاصة بعد محادثة رفيعة المستوى.

وقال مسؤولون إن هذه الممارسة بدأت قبل أكثر من عام بعد تسريبات محرجة لمعلومات من محادثات ترامب الهاتفية مع زعيمي أستراليا والمكسيك.

ويأتي الحديث عن هذا التقييد وسط أزمة تسريب مضمون مكالمة ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والتي تضمنت طلبًا من ترامب للتحقيق مع جو بايدن الذي يتصدر السباق للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة القادمة، وذلك وفقًا لملخص مكالمة هاتفية أجراها معه ترامب ونشرها البيت الأبيض هذا الأسبوع.

كما نشرت الإدارة شكوى أثارت تساؤلات حول ما إذا كان تم تعليق مساعدات أمريكية لحين أن تظهر أوكرانيا أنها ستنفذ طلب ترامب.