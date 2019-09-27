تراجع عدد أعضاء حزب أردوغان وسط تزايد الانشقاقات

قال أعضاء سابقون في حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الحزب يشهد مزيدًا من الانشقاقات بعد أن خسر 840 ألفًا من أعضائه العام الماضي، مما فاقم من المشكلات التي يواجهها بعد انسحاب اثنين من الأعضاء المؤسسين بهدف تأسيس حزبين منافسين.

وشهد أردوغان، وهو الزعيم الأكثر بقاءً في السلطة في تاريخ تركيا الحديث، سلسلة من الانتكاسات العام الجاري بالفعل، بما شمل ركودًا اقتصاديًا تسبب في تآكل التأييد للحزب الحاكم وهزيمة مرشحيه في الانتخابات البلدية في أنقرة وإسطنبول.

وتسببت الهزيمة في انتخابات إسطنبول البلدية في حزيران/يونيو الماضي في استقالة وزير الاقتصاد السابق علي باباجان من الحزب ودعوته إلى ”رؤية جديدة“ لإدارة البلاد.

كما استقال رئيس الوزراء السابق أحمد داوود أوغلو، الذي كان في وقت من الأوقات من أقرب حلفاء أردوغان، قبل أسبوعين، وقال إن الحزب فقد قدرته على حل مشكلات البلاد.

ويعتمد حزب العدالة والتنمية بالفعل على تحالف مع القوميين للوصول للأغلبية البرلمانية المطلوبة، مما جعل موقفه ضعيفًا أمام خسارة الأصوات.

وقال ثلاثة من أبرز الأعضاء السابقين في الحزب: إن العدالة والتنمية سيستمر في خسارة الأعضاء لأنه فقد التواصل مع قواعده الشعبية ومع المبادئ التي تأسس عليها.

وقال مسؤول بارز سابق في الحزب طلب عدم نشر اسمه: ”كل يوم تقريبًا يختار زملاء اضطلعوا بأدوار في الحزب منذ اليوم الأول طريقًا جديدًا“.

وتابع: ”اعتدنا أن نكون حزبًا به قدر كبير من التشاور لكن لم يعد لذلك أثر الآن.. الكثير من الأصدقاء يريدون بداية جديدة مع حزب باباجان أو داوود أوغلو“.

وقلل مسؤول كبير في حزب العدالة والتنمية، طلب عدم نشر اسمه، من أهمية تلك الانشقاقات، وقال إن شخصيات مثل باباجان وداوود أوغلو لم يكن لها تأييد شعبي مثل الذي يتمتع به أردوغان حتى الآن.