وزير إسرائيلي يحث على تشكيل حكومة وحدة لمنع ”تصعيد“ التوترات المتصلة بإيران

حذَّر وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز، اليوم الجمعة، من أن التوترات بين إيران والولايات المتحدة تقترب من نقطة الغليان، وأن هناك حاجة لحكومة وحدة إسرائيلية للتصدي لتهديد حدوث نزاع في أعقاب انتخابات غير حاسمة في الأسبوع الماضي.

وتتهم واشنطن إيران بالمسؤولية عن هجوم في 14 أيلول/سبتمبر الجاري استهدف منشأتي نفط سعوديتين، وأعلنت، أمس الخميس، أنها سترسل أنظمة رادار وصواريخ باتريوت إلى المملكة لتعزيز دفاعاتها، فيما تنفي إيران ضلوعها في الهجوم.

وقال شتاينتز، وهو أيضًا عضو في الحكومة الأمنية المصغرة برئاسة بنيامين نتنياهو:“نحن على شفا انفجار الوضع المتعلق بإيران“.

وأضاف خلال حديثه لمحطة ”102 إف إم“ الإذاعية في تل أبيب، اليوم الجمعة:“فرص حدوث انفجار بين الأمريكيين والإيرانيين أو السعوديين والإيرانيين أو في منطقة الخليج، قد يصل لنا إن حدث، مسألة ملموسة وواقعية جدًا“.

وأشار شتاينتز العضو في حزب الليكود اليميني إلى أن احتمال اندلاع نزاع أوسع نطاقًا ”سبب آخر لضرورة المسارعة وتشكيل حكومة وحدة شاملة الآن، وعدم إضاعة شهور في المقاطعة والمناقشات“.

وجرى تكليف نتنياهو، الأربعاء الماضي، بمحاولة تشكيل الحكومة الائتلافية المقبلة بعدما حصل على مزيد من الدعم من أعضاء البرلمان يزيد قليلًا على منافسه المنتمي للوسط بيني غانتس في الانتخابات التي أُجريت في 17 أيلول/سبتمبر الجاري.

ولم يفلح أي منهما بمفرده بتشكيل ائتلاف بأغلبية حاكمة، أو إبرام اتفاق لتقاسم السلطة بهدف تشكيل حكومة وحدة بين الحزبين.

لكن مع عدم وجود إقبال كافٍ من الناخبين على إجراء انتخابات ثالثة خلال أقل من عام ما لم تتشكل أي حكومة فقد يزيد الضغط الشعبي على نتنياهو وغانتس للتنازل وتوحيد الصف.