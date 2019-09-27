روسيا تحتجز قوارب صيد كورية شمالية و262 بحارًا

ذكرت وكالة ”إنترفاكس“ الروسية للأنباء، اليوم الجمعة، أن حرس الحدود احتجز ثلاثة قوارب صيد كورية شمالية و262 بحارًا من أفراد أطقمها، بسبب الصيد بدون تصريح في مياه تعتبرها موسكو منطقة اقتصادية حصرية.

وقالت إنه جرى نقل القوارب إلى ميناء ناخودكا الروسي، بينما صادر حرس الحدود 30 ألفًا من سمك الحبار ومعدات تستخدم في الصيد المخالف للقانون.

وهذا هو الحادث الثاني من نوعه، خلال الشهر الجاري.

واحتجزت روسيا، في 17 سبتمبر/ أيلول، قاربين تابعين لكوريا الشمالية في مياه إقليمية روسية في بحر اليابان، بعد أن هاجم أحدهما دورية روسية.