براين هوك: الموقف الأوروبي ضد إيران هزيمة دبلوماسية لها

وصف المبعوث الأمريكي للشأن الإيراني براين هوك، الخميس، الموقف الأوروبي الحالي الموحد بشأن طهران، بأنه هزيمة دبلوماسية لها.

وقال هوك، خلال مؤتمر صحفي، إن هناك تغييرًا مهمًا جدًا في الموقف الأوروبي تجاه إيران.

وأوضح أن ”الضغط الأمريكي ساهم في توحيد موقف المجتمع الدولي الرافض للسلوك الإيراني، خصوصًا بعد الهجوم الإرهابي الأخير على منشأتين نفطيتين سعوديتين تابعتين لشركة أرامكو”.

وتابع المسؤول الأمريكي قائلًا إن ”توحد الشركاء الأوروبيين في إدانة إيران تطور مهم، لا سيما عقب مطالبتهم باتفاق نووي جديد مع طهران يسد الثغرات والعيوب التي كانت موجودة في القديم، ودعوة النظام الإيراني للقبول بخوض مفاوضات، وتقديم تنازلات تمتد لبرنامجها الخاص بالصواريخ البالستية“، واعتبر هوك أن ”ادعاء إيران بأنها صانعة سلام بينما تتسبب بالعنف والفوضى، بات مكشوفًا بالنسبة للجميع“.

وأوضح أن ”واشنطن مصممة على تعزيز العقوبات المفروضة على طهران“.

وبيّن المبعوث الأمريكي أن العقوبات الأمريكية ”تؤتي ثمارها“، حيث إنها تحرم إيران سنويًا من 50 مليار دولار.

وأضاف: ”نواصل فرض العقوبات على طهران والكيانات والأفراد الذين يتعاملون معها، وندعو الشركات والدول لتفادي الإدراج في قائمتنا السوداء“.

وتشهد المنطقة توترًا متصاعدًا بين الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة، وإيران من جهة أخرى، منذ أن خفضت طهران بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي متعدد الأطراف، المبرم في 2015.

واتخذت إيران تلك الخطوة، في مايو/أيار الماضي، مع مرور عام على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، وفرض عقوبات مشددة على طهران، لإجبارها على إعادة التفاوض بشأن برنامجها النووي، إضافة إلى برنامجها الصاروخي.