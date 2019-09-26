موسكو: العقوبات الأمريكية الجديدة ”غير مقبولة بتاتًا“‎

أعلنت الخارجية الروسية رفضها للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة، يوم الخميس، على شركة و3 أفراد و5 سفن، قائلة إن ”هذا أمر غير مقبول بتاتًا“.

جاء ذلك بحسب ما نقلت قناة ”روسيا اليوم“ المحلية عن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين.

وقال فيرشينين: إن ”هذا على ما يبدو استمرار للسياسة الأمريكية القديمة، التي تستند إلى العقوبات من جانب واحد، والتي نعتبرها غير مقبولة على الإطلاق“.

وفي وقت سابق يوم الخميس، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، فرض عقوبات على مؤسسة و3 أفراد و5 سفن، بتهمة تسهيل توفير وقود الطائرات للقوات الروسية في سوريا.

وأوضح البيان أن المؤسسة المستهدفة هي شركة ”Maritime Assistance LLC“، والتي قال إنها تعمل كشركة واجهة لـ“OJSC Sovfracht“، والأخيرة شركة سبق وأن فرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات في إطار ”العمليات في أوكرانيا”.

وبالنسبة للأفراد الثلاثة المدرجين على لائحة العقوبات، ذكر البيان أنهم مرتبطون بشركة ”Sovfracht“، وهم: إيفان أوكوروكوف مدير قسم النقل البحري بالشركة، ونائبه الأول في القسم كارين ستيببانيان، ونائب المدير العام لوحدة الدعم القانوني في الشركة إيليا لوجينوف.

وبموجب العقوبات، تم تجميد أي أصول قد يملكها الأفراد الثلاثة في الولايات المتحدة، ومنع الأمريكيين من التعامل معهم، بحسب البيان.

وصنفت الخزانة الأمريكية أيضًا خمس سفن ”ممتلكات محظورة“ لشركة Transpetrochart الروسية، والتي سبق أن فرضت عليها واشنطن عقوبات في 2016، بدعوى توفيرها دعمًا ماديًا لـ Sovfracht.