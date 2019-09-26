إيران تفحص أمن شبكاتها الإلكترونية في منشآت الطاقة الرئيسية بعد تهديد أمريكي

ذكرت وكالة الأنباء التابعة لوزارة النفط الإيرانية (شانا) أن إيران بدأت بفحص إجراءات الأمن في منشآت النفط والغاز، بما يشمل استعدادها للتصدي لهجمات إلكترونية عبر الإنترنت، بعد ورود تقارير إعلامية عن أن واشنطن تدرس شن هجمات عبر الإنترنت على طهران.

وقالت تقارير بثتها وسائل إعلام أمريكية إن الولايات المتحدة تبحث احتمال شن هجمات إلكترونية على إيران بعد هجمات وقعت في 14 أيلول سبتمبر على منشأتين للنفط في السعودية، ألقى مسؤولون أمريكيون اللوم فيها على إيران.

ونفت طهران أي ضلوع لها في الهجمات التي أعلنت ميليشيات الحوثي اليمنية مسؤوليتها عنها.

وقال موقع شانا إن رئيس منطقة بارس الاقتصادية الخاصة للطاقة تفقد المنطقة، والتقى كبار المديرين ومنهم مسؤولون عن أمن الإنترنت والاستجابة للطوارئ.

وذكرت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية أن رئيس الدفاع المدني، المسؤول أيضًا عن أمن الإنترنت، دعا لتعزيز الإجراءات الأمنية في المنشآت الصناعية، وقال :“أعداؤنا يعتبرون الفضاء الإلكتروني أحد مجالات التهديد الرئيسية ضد الدول ولا سيما إيران”.

ووردت تقارير الجمعة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي عن وقوع هجوم إلكتروني على بعض مصانع البتروكيماويات وشركات أخرى في إيران، لكن هيئة حكومية مسؤولة عن أمن الإنترنت نفت نجاح الهجوم.