نتنياهو يدعو لبث جلسة محاكمته التمهيدية على الهواء

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إلى بث جلسة تمهيدية لمحاكمته بتهم فساد، تعقد الأسبوع المقبل، على الهواء مباشرة، قائلًا: ”حان الوقت ليسمع الناس كل شيء، بما في ذلك جانبي من الرواية“.

وبعد الانتخابات التي أجريت في 17 سبتمبر/ أيلول، ولم تؤد إلى نتيجة حاسمة، يبذل نتنياهو قصارى جهده للفوز بولاية خامسة، قد تمنحه حصانة قانونية في ثلاث قضايا، يصفها بأنها ”بلا أساس وملاحقة لها دوافع سياسية“.

ويقول النائب العام الإسرائيلي، أفيخاي ماندلبليت، إنه يعتزم توجيه تهمتي الاحتيال وخيانة الأمانة إلى نتنياهو، بناء على نتائج الجلسة التمهيدية.

وقال نتنياهو، في مقطع فيديو، على مواقع التواصل الاجتماعي: ”بعد سيل استمر ثلاث سنوات من التسريبات الإعلامية المغرضة المتحيزة، حان الوقت ليسمع الناس كل شيء، بما في ذلك جانبي من الرواية“.

وأضاف: ”بالتالي أطالب النائب العام بالسماح ببث الجلسة على الهواء مباشرة.. تعلمون أن الشفافية تكشف الحقيقة“. لكن مكتب ماندلبليت لم يرد على المقطع.

وجرى تكليف نتنياهو المحافظ، أمس الأربعاء، بتشكيل الحكومة الائتلافية المقبلة، بعد أن حشد دعم عدد أكبر بقليل من النواب، مقارنة بخصمه في الانتخابات المنتمي لتيار الوسط بيني غانتس. ولا يحظى كل من نتنياهو وغانتس بأغلبية برلمانية صريحة.